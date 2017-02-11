埡口結霧淞 30萬株樹苗避寒

我要評比

寒流侵襲，南橫公路向陽至埡口清晨零下攝氏1度，未飄雪，不過，樹枝上結霧淞。林務局人員幫樹苗加蓋保溫網，養殖漁業加強防措施。

台東昨晚入夜後溫度開始下降，平地外面溫度接近攝氏10度，且下著毛毛雨，山區溫度則下降至零度。林務局向陽遊樂區今天清晨雖然下降至攝氏零下1度，但因下雨未飄雪。

不過，向陽至埡口段，因溫度攝氏零度以下，冷風吹襲，樹枝結霧淞，地面結冰。台東縣警察局表示，目前南橫公路向陽至埡口段尚未開放。

林務局台東林管處為保護苗圃新生的稚嫩苗木，這2天緊急以稻禾、穀殼、鋸屑等物覆蓋苗床，並以保溫蔭網、防寒布等包覆在外，趕在寒流來襲前為30萬株的苗木完成防寒措施。

台東林管處表示，轄內有台東、瑞源及龍泉等3個苗圃，目前共培育30餘萬苗木，因新生的苗木較為脆弱，易受寒害影響，林管處已完成3處苗圃苗床加厚蔭網覆蓋等各項防寒措施。

台東林管處處長劉瓊蓮忘提醒林農未雨綢繆，減少災損。林管處也提供林木防寒害小秘笈，包括可準備防寒罩（遮陰網、塑膠布、黑布）、苗床上覆以稻禾、穀殼、鋸屑等物保溫、及時疏鬆凍土或是覆蓋草皮與土壤等，多一分準備，可以將寒害降到最低。

另外，台東縣長黃健庭表示，寒流報到讓他非常擔心街友的狀況，以及縣內農林漁牧，他已指示相關單位協助做好應變措施。1060211

(中央社)