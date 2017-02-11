川習熱線重申一中 卜睿哲：明智選擇

前美國在台協會主席卜睿哲今天說，美國總統川普與中國國家主席習近平通話時提到「遵循美國的一中政策」是明智選擇，但不表示對如何解決雙方磨擦釋放訊號。

川普入主白宮後，以先寫信再通電話的方式，與習近平展開接觸。白宮指出，應習近平要求，川普同意遵循「美國的一中政策」；川普今天在與日本首相安倍晉三會面後的聯合記者會上，更兩度強調他和習近平有非常友好的對話。

川普上任前與台灣的總統蔡英文通電話，更聲稱如果北京不在貿易及北韓問題上盡更多努力、幫更多忙，他不解為何美國要被行之多年的「一中政策」束縛，引發美中關係緊繃。

但入主白宮後，川普為美國的「一中政策」背書，儘管有美國學者及輿論認為，這是川普正式向中國「投降」，但卜睿哲未使用這樣的字眼。

中央社記者詢問，不同於過去美國歷屆政府使用「信守」，甚至出現「應習近平要求」，川普選擇以「遵循」（honor）美國的一中政策和習近平展開上任後的首次接觸，川普會如何以他的方式遵循「一中」？這是否代表川普向北京「投降」？或川普未來仍有製造意外的可能？台灣又該如何強化台美關係並在美中互動時保護自身利益？

卜睿哲以電子郵件回覆指出，川普明智地做出選擇，重申美國長期以來的「一中政策」，這只是恢復原本的現狀。

然而，他認為，這絕不表示為兩人要如何解決美中一系列磨擦釋出訊號，而不論是原先對美國的政策提出質疑是否有必要，以及中國會如何評價這樣的交流，仍有待觀察。

儘管川普對「美國的一中政策」表達認同，但川普主政下會如何遵循這項政策？所涵蓋的內容又有哪些？川普和習近平對話時是否談到及如何談台灣？截至發稿，白宮國安會仍未回覆記者詢問。

據報導，國務卿提勒森曾在回覆民主黨籍聯邦參議員卡定的書面內容中說，「美中『三個公報』、台灣關係法和六項保證」，是美國對中國與台灣的政策基石，他認為，美國應繼續堅守「一個中國」政策，但他也強調，「美國將堅守六項保證為美國的對台政策」。

過去美國歷任政府對「一中政策」的說法為，這是基於美中「三個公報」與「台灣關係法」，行政部門較少主動提到「六項保證」。

提勒森1月在參院的任命聽證會中也曾說，美國透過台灣關係法和六項保證對台灣許下承諾，必須讓台灣清楚知道，美國會履行這些承諾，而他當時的用詞是Six Issues Accord，而不是美台外交上慣用的Six Assurances。1060211

(中央社)