西城嘉年華遊行 逾千人踩街

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台北燈節重頭戲「西城嘉年華」遊行元宵節當天登場，遊行路線1.3公里，共有41組各式花車及展演團隊，人數多達1600人，精彩可期。

市府表示，今年首度與漫畫家韋宗成合作，以漫畫「冥戰錄」主角林默娘為原型，打造高8公尺、長10公尺、寬5公尺的大型花車。

林默娘花車成為這場千人踩街遊行的最大亮點，盼以文創形象吸引遊客，燈節期間在中華路、峨嵋街口展示，遊行時將壓軸登場。

林默娘花車2日亮相時還有小插曲，模型與漫畫不符，引發網友批評聲浪，連原作韋宗成也認為差太多，3日下午耗費7小時重繪、調整。

除林默娘花車，紙風車劇團發揮創意，打造美食特色花車，包括菠蘿油包、楊桃冰、蝦握壽司等，十分有趣；11日也將曝光世大運花車及10公尺的空飄氣球「超人雞」。

西城嘉年華遊行從今天晚上6時從武昌街口出發，路線行經成都路、康定路，長達1.3公里，700公尺的遊行隊伍由大小裝置造型花車、學生儀隊、街舞團體、獨立樂團、民俗技藝團、軍樂隊、啦啦隊等65組、逾1600人組成。

遊行隊伍出發前，將有50部哈雷機車繞城，替活動暖身，最佳觀賞位置是中華路快車道及成都路兩側。1060211

(中央社)