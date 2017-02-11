港鐵縱火案台籍女多處燒傷 家屬將赴港

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香港地鐵列車昨晚發生大火，已造成18人受傷，其中有1名台籍旅客。陸委會今天表示，這名台籍女乘客有多處燒燙傷，正在伊利沙伯醫院救治，駐港單位已派員前往協助。

行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正說，已聯絡上這名台籍女乘客的家屬，陸委會將提供必要的協助，儘速協助家屬赴港探視，最快今天可赴港。1060211

(中央社)