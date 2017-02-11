數字說話 美近2成非法移民落腳紐約洛城

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美國智庫皮尤研究中心報告指出，估計美國約有1110萬名非法移民，近2成落腳紐約市和洛杉磯都會區。

總部位於華府的智庫皮尤研究中心（Pew ResearchCenter）昨天公布報告，估計250多萬名移民非法住在紐約、洛杉磯和芝加哥都會區。這些地區已誓言對抗美國總統川普擴大驅逐非法移民計畫。

報告顯示，估計美國有1110萬名非法移民，約占全美人口3.5%。

報告說，全美大約61%非法移民住在20個大都會區。「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，其中5個位於加州。

美聯社報導，新政府一舉一動在鳳凰城、休士頓、達拉斯和丹佛等地區的移民社區中可能也普遍有感。報告說，這些地區中，37%移民缺乏合法身分；全美則是26%移民缺乏合法身分。

根據這份以人口調查與統計局（Census Bureau）2014年資料為基礎的報告，部分地區中缺乏合法證件的移民比例更高。

舉例來說，舊金山地區大約17%移民沒有合法身分；拉斯維加斯周圍地區比例則是35%。（譯者：中央社盧映孜）1060211

(中央社)