菲南規模6.7強震 4死百餘傷
菲律賓南部蘇瑞高市（Surigao）昨晚發生規模6.7強震，截至今天上午9時30分，已知至少4人罹難，另有100餘人受傷，隨著搜救行動的進行，傷亡數字可能將繼續上升。
根據總統府馬拉坎南宮提供的災情報告，4名死者是在送醫後不治，年齡最小才4歲，108名傷者當中，有13人傷勢嚴重。
民答那峨島北端昨晚10時03分發生強震，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，地震規模6.7，震央位於蘇瑞高市西北方約14公里處，深度11公里，因地殼移動而起。
這場地震還引發24場餘震，許多居民目前還待在廣場或空曠地方，不敢回家。
蘇瑞高市距馬尼拉以南約1000公里。
北蘇瑞高省長馬杜加斯（Sol Matugas）在DZMM廣播節目中說，這場強震還損壞了這座城市的機場，現只有直升機可以起降，大部分地區仍未恢復供電，省政府大樓的天花板也塌落。
另方面，災難危機減降暨管理委員會（NDRRMC）的初步報告稱，蘇瑞高市多項基礎設施在強震中受到損壞，1座橋梁塌陷，現已無法通行，除了市內至少1棟3層大樓被震垮，週邊城鎮也有數棟房屋、校舍有所損毀。
臉友Dayanara May Consigna Dangate張貼了受災商場照片，陽台及部分結構塌落，滿地是碎石瓦礫；Buntet Jane Bahan Cagadas在臉書的照片則顯示出一座大橋已斷成數截。1060211
(中央社)
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