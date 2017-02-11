台北燈節遊行 踩街隊伍逾700公尺
2017台北燈節於今天元宵節舉辦「西城嘉年華大遊行」，為活動掀起最高潮，41組大小花車及逾千人參演下，遊行隊伍長達700公尺，動漫版林默娘花車更成遊行隊伍中最大亮點。
觀光傳播局表示，2017台北燈節從4日開跑至12日結束，除首次移師到西區舉辦外，還串聯西門町、北門和中華路一帶。
長達700公尺的遊行隊伍中，由41組大小裝置造型花車和表演團隊組成的65組陣列，表演團隊和技術人員總人數超過1600人，出發前還會有50部的哈雷機車環繞，為活動暖身。
遊行最大亮點為高8公尺、長10公尺、寬5公尺的林默娘花車，以及由年輕設計師與資深工匠聯手打造高達8.5公尺、長度8公尺、寬度3.5公尺的「日珥雞」花車，引領踩街隊伍前進。
其中，菠蘿油包、楊桃冰、蝦握壽司等特色花車，讓人食指大動，吸睛程度百分百。西城故事花車最長，長達17公尺，林默娘花車上也邀請動漫團體演出。
遊行隊件中除了邀請台北市學生樂儀旗隊、拉拉隊、軍樂隊、街舞團體、獨立樂團、民俗技藝團等表演團體外，還有來自彰化的新住民姊妹們及來自南非的外國團隊，陣隊組合來頭不小陣容強大。1060211
(中央社)
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