菲南6.7強震 增至4死逾百傷

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菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）昨天深夜發生強烈地震，造成4人喪生、逾100人受傷。當地官員指出，地震毀損建物，造成許多地區停電。

路透社報導，美國地質調查所（USGS）測報，這起地震規模6.7，震源深度10公里，震央位在蘇瑞高巿（Surigao）東方約13公里處。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）和美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）指出，這起地震無引發海嘯之虞。

菲國地震機構負責人索里頓（Renato Solidum）今天上午在廣播中表示，已發生89次餘震，未來還可能有更多起餘震，所幸這些餘震不太可能造成重大災損。

索里頓說，昨晚這起地震是蘇瑞高巿1879年發生6.9強震以來，規模最大的地震。

蘇瑞高巿議員芮卡波（Rise Recabo）告訴DZRH廣播電台，地震造成電線斷裂、供水中斷，有1座橋梁和1間旅館倒塌，若干民宅受損。

由於跑道出現多條裂縫，官員關閉蘇瑞高機場。（譯者：中央社何宏儒）1060211

(中央社)