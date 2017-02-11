高雄旅行業者：陸客不來 旅行社倒閉潮遲早的事

圖為高雄六合觀光夜市陸客消費情形。（資料照，吳江泉攝）

日前蔡英文總統表示，2016年觀光客來台人次高達1069萬人次是歷史新高。觀光產業將會是台灣內需產業的最大支柱。然而，蔡政府上台後陸客大減，高雄市旅行商業同業公會常務理事蔡宗佑說，過去陸客來台可為全台帶來新台幣2300億元的經濟觀光效益，陸客不來，旅行社倒閉潮將是遲早的事。

據《中評社》，高雄市旅行商業同業公會常務理事、育昇國際旅行社董事長蔡宗佑受訪表示，去年蔡政府上台後，全台觀光業6月就已經感受到明顯落差，往後的每一個月更呈現跳水式下降。

蔡宗佑說，大陸觀光風景秀麗，什麼大山大河景色沒有？大陸同胞非得來台灣觀光旅遊？說穿了就是因為有兩岸的歷史情愫在裡頭。如果今天台灣執政當局連這個都要捨棄，試問台灣還有哪些值得吸引陸客來這裡觀光的因素？

蔡政府上台後一直在「去中國化」、「去蔣化」，現在大陸遊客已是自發性地不願意來台觀光。蔡宗佑認為，解救台灣觀光困境的唯一解藥就在九二共識。現在全世界都搶著跟中國大陸做生意，唯獨我們大有為的政府要搞新南向政策。過去陸客來台可為全台帶來新台幣2300億元的經濟觀光效益，如今這些觀光效益即將腰斬。

蔡宗佑指出，新南向向越南、印度、馬來西亞的觀光客招手，但他們會到嘉義以南的台南、高雄、屏東甚至墾丁、台東的機率幾乎是零。政府告訴我們去年觀光人次突破1069萬人次，但如果扣除外籍勞工、陸配、台商的進出，單純就申請觀光簽證的旅客，到底還剩下多少？

目前高雄市目前各大小飯店早已出現削價式競爭，準備求售的飯店高達30多間；至於旅行社因不像飯店還有土地或地上物的資產，觀光母數的問題再不解決，蔡宗佑說，未來出現旅行社倒閉潮將是遲早的事。

(中時電子報)