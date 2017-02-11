急凍中開展的台北書展》楊照：理想中的書店是一段年代 是重慶南路

文化觀察家楊照也受台灣商務書店之邀來書展暢談，以「我的青春！我的臺灣商務印書館歲月」為名談早期台灣書店以及他對灣商務印書館的印象。（林宜靜 攝）

出版已是夕陽產業？網路化崛起，傳統書店不敵網路書店、年輕人習慣網路閱讀，近些年來，台灣出版業急速萎縮，新書量一再降低。以往最著名的重慶南路書店街，一家一家倒，近些年來反倒成旅館業進駐，究竟台灣出版還有未來嗎？

早期的位於台北重慶南路的「臺灣商務印書館」。（林宜靜 翻攝）

在今冬最強寒流中，一年一度的台北國際書展在世貿盛大開展，暢銷作家、文化觀察家楊照也受臺灣商務印書館之邀來書展暢談，以「我的青春！我的臺灣商務印書館歲月」為名談早期台灣書店以及他對灣商務印書館的印象。

商務出版的「人人文庫」，集結當時商務的特色書籍，僅用當時一般書籍的1/5售出，讓窮學生也能輕鬆擁有書籍。（林宜靜 攝）

●楊照高中歲月 重慶南路書街

楊照在演講中的開場白就讓人震驚，他說：「我理想中的書店是一段年代，是一條街。」高中就讀建中的他，下了課總喜歡往重慶南路走走。70年代的重慶南路是書店百花齊放年代，沒有一間書店是相同的，因為「每間書店都是一間出版社」，就連街上的書報攤也和書店陳列書籍不盡相同。即使在那個戒嚴的年代，重慶南路書店提供了多元書籍、百家思潮成為高中生除教課書外的另種管道。

錢穆的《國史大綱》是由商務所出版。（林宜靜 攝）

楊照提到在高中逛重慶南路書店街時，他對重慶北路上左邊的「中華書局」和位於右邊的「臺灣商務印書館」印象最深。他特別推崇商務出版的「人人文庫」，集結當時商務的特色書籍，僅用當時一般書籍的1/5售出，讓窮學生也能輕鬆擁有書籍，實踐「人人有書讀，貫徹「Everymens library」的出版精神。

鹿橋先生的《未央歌》以抗戰時代雲南昆明西南聯大為背景，描寫了年輕學生的生活和理想的故事。（林宜靜 攝）

此外，鹿橋先生的《未央歌》以抗戰時代雲南昆明西南聯大為背景，描寫了年輕學生的生活和理想的故事。此書不僅僅是文學史的經典，過去鮮明的大學精神就如此被保留在《未央歌》書迷的心中。另商務印書館出版的《國史大綱》是錢穆先生以「中國人寫中國最後一本史書」心情而著，這也是大歷史學家畢生研究的濃縮精華，楊照也推薦大家能多多閱讀。

台北國際書展第四天的人潮。（林宜靜 攝）

●日本有「神保町」 台灣呢？

坐在台下聽演講的其實也有許多青少年，也許他們對重慶南路的印象可能沒有老一輩的人那麼深！重慶南路的老書店近幾年不是收攤，不然就是一樓賣考試用書！如真有想買的書，想買書只要上網點選訂購，書就送到你家了！更何況現在很多資訊，只要網路免費看看即可。

當我們想到書街，也許還會想到「重慶南路」，然事實上，「真正的書街」已經消失了，而牯嶺街的書香回憶也許只能在楊德昌電影裡回憶了！對愛書人而言，倫敦有查令十字路、巴黎有賽納河畔、北京有琉璃廠，東京有神保町古書街、南韓的波州成為出版大城，而我們熟悉的「重慶南路」未來又會呈現哪種風貌？

楊照說，「他理想的書店是一段年代、一條街！」過去在重慶南路支撐台灣閱讀的「臺灣商務印書館」也在2014年12月搬移，至今原址只剩下等待重建的大樓！不僅僅是重慶南路如此，現在即使是大型連鎖書店也不敵網路化，而閱讀習慣的改變讓大型書店多走複合式發展，甚至百貨化才能支撐。然近幾年來，台灣也出現許多獨立書店，主題選書、文化沙龍講座，書店與讀者心更相依，成為獨特的台灣閱讀風景。

今年適逢台灣商務書店七十年，在書展展出「出版不朽」大展。（林宜靜 攝）

●「出版不朽」大展 尋出版回憶

此外，今年適逢臺灣商務印書館七十年，在書展展出「出版不朽」大展。展覽中除能看到商務從上海到台北一路來的出版歷史，也能看到年輕一輩沒看過的傳統打印印刷機、排版移動式的打字機、文淵閣版的《四庫全書》，也有楊照推推崇的「人人文庫」。

趁著周六日還有下週一，來台北書展走走吧！從暫且告別網路，實際翻翻書、體會書的溫度！「出版不朽」不僅僅出版人的是夢想，也需要愛書人的支持與努力，台灣的文化閱讀風景有作者，也要有更多的讀者！

(中時電子報)