印度第1大省改選 莫迪執政後最大試煉

印度總理莫迪面臨執政以來最大選舉試煉。3年前國會改選時，他獲得的選票橫掃兵家必爭的北方省，而這個人口第1大省今天開始議會改選。

路透社報導，分7階段、為期1個月的北方省（Uttar Pradesh）議會改選，堪稱今年地表最盛大民主行使。新議會將決定這個印度教聖河恆河（Ganges River）穿梭其間，人口高達近2億2000萬人卻泰半貧窮省份的命運。

就更廣泛的角度而言，選民將對莫迪及他所領導的民族主義政黨，作出期中判決。他去年作出廢除86%流通貨幣這項截至目前最大膽決定掀起波瀾，印度正從中復元。

莫迪3個月前宣布廢鈔，以掃除經濟體系中的未稅所得和貪贓枉法所獲收益。但這項政策卻打亂升斗小民日常生活和商業活動，經濟也為之走緩。

此舉堪稱莫迪總理職務上最大賭注。他在競選造勢活動中指出，推動此番作為係以窮人利益為念。若選民用選票表態相挺，則他2019年展開第2任期的機會將隨之大增。

北方省省會勒克惱（Lucknow）的獨立政治分析家米西拉（R.K. Mishra）指出：「我們可從選舉結果得知，對莫迪不容置疑的支持沒有減損，或是已經打了折扣。」

2014年國會下院改選時，莫迪領導的印度人民黨（BJP）席捲北方省42%選票，囊括80席次中的71席，幫助BJP取得30年來最大民意託付、邁向執政。

北方省之外，今年改選的省議會還包括北印旁遮普省（Punjab）與北阿坎德省（Uttarakhand）、西印果阿省（Goa）、東印曼尼普爾省（Manipur），整體大選結果預定3月11日揭曉。（譯者：中央社何宏儒）1060211

(中央社)