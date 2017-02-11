韓大選民調：文在寅支持率跌破30%
南韓民意調查機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）發布，南韓下屆總統選舉熱門參選人民主黨前黨魁文在寅支持率跌破30%，下降3個百分點，達29%。
同為民主黨的忠清南道知事（省長）安熙正的支持率較上週上升9個百分點，至19%。
南韓「亞洲經濟」報導，安熙正的支持率與1月第1週相比，激增16個百分點，與文在寅支持率差距縮小至10%，文在寅最熱門參選人的地位是否會被動搖引起各方關注。
據報導，民主黨支持層內部的變化，導致文在寅的支持率下降。民主黨內部文在寅支持率從上週的64%跌至57%，安熙正支持率則從13%升至20%。
但文在寅支持率依然領先。南韓代行總統職權的國務總理黃教安支持率小幅上升，至11%；城南市長李在明支持率為8%；國民之黨前黨魁安哲秀支持率為7%；正黨國會議員劉承旼與國民主權改革會議議長孫鶴圭分別為3%與1%。1060211
(中央社)
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