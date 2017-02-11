陸南海艦隊實戰遠訓 首驗南海島礁作戰能力
中美海上巡邏機與偵查機8日才在南海黃岩島附近空域「不安全」逼近，中國海軍南海艦隊10日隨即按照計畫，從三亞出發，進行著重實戰的遠海機動演訓。《解放軍報》報導，編隊將赴南海、東印度洋與西太平洋等海域，在大陸於南海進行島礁吹填建設以來，首度檢驗南海海域的新防衛體系作戰能力。
這次參與遠訓的有新型主戰艦艇 「長沙」（052D型）、「海口」（052C型）號兩艘導彈驅逐艦，以及「駱馬湖」號（903A型）綜合補給艦。而演習中將「沿途帶動南海艦隊航空兵、西南沙守備兵力，還有東海、北海艦隊部分兵力參加對抗演練」。
編隊指揮員、南海艦隊副司令員俞滿江稱，編隊將按照「能打仗、打勝仗」的要求，從實戰出發，加強遠海機動作戰，以及海上維權鬥爭等針對性訓練。
(中時電子報)
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