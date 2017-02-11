NBA》最火vs最爛 籃網難逃12連敗命運
最近連敗不止的籃網，11日碰上持續連勝的熱火，結局可想而知！儘量下半場一度領先到兩位數，籃網仍在末節防守崩盤，最後遭到作客的熱火108比99擊潰，苦吞12連敗，熱火則拿13連勝，兩隊近況彷彿一個在天堂，一個在地獄！
坐擁地主優勢的籃網，打到第3節還一度領先11分之多，沒想到籃網總教練艾金生再次失控，大罵裁判尺度不公，遭吹技術犯規，場上情勢也從此轉變，熱火一陣瘋狂猛攻，竟在打完前3節，反以74比72領先地主籃網。
到了末節，籃網的防守疲軟，以及失誤過多問題再次浮現，不僅防守不了卓拉吉奇、詹姆斯強生兩名熱火進攻主力，主控的佛義更幾乎把球都掌握在自己手上，頻頻出現傳球上的低級失誤，造成籃網怎麼也無法追上落後差距。
籃網中鋒布魯克羅培茲雖拿全場最高30分，籃網進攻過於依賴他1個人問題卻再次浮現，佛義攻下全隊次高15分，也發生4失誤，末節幾乎都看他與羅培茲單打獨鬥，籃網團隊戰力無從發揮，波達諾維奇10分、6籃板。
反觀近況火燙的熱火進攻點平均，詹姆斯強生26分最高，另有8籃板、3火鍋，卓拉吉奇21分、5助攻與4籃板，泰勒強生18分，麥克古德11分，懷特10分、5籃板，就算先發中鋒懷塞德很早就陷犯規麻煩，熱火也不愁沒人搶分。
(中時電子報)
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