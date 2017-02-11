馬英九談法治 質疑黨產會違憲
前總統馬英九今天上午出席中華人權協會會員大會，演講「近年台灣人權議題－保障人權要靠法制」，他在演講中砲轟不當黨產委員會橫跨行政、立法、司法三權，有憲法上的疑義，更批評《不當黨產處理條例》的訂定，違反了法律不溯及既往、無罪推定、禁止個案立法、法律內容應當具體明確、一事不再審理、利益衝突原則等最基本的法治國原則。
馬英九說，近期黨產會與國民黨的多場官司都敗訴，尤其是台北高等行政法院的第四次裁定以憲法高度指出，政府應謹守法際原則，避免損及民眾權益。「如果一個政黨資金受控於政府，政黨要用錢必須經過政府同意，聽命黨產會的話，政黨自主性就失去了，憲法規定人民有自由結社權就會受到妨害。」
馬英九也提到，昨天最高法院對於救國團位於松江路志清大樓的判決，一樣證明了沒經過黨產會，還是可以處理所謂的不當黨產問題。馬強調，有些問題正常司法程序就可以走，根本不需要黨產會，如果黨產會違憲，「我擔心台灣會變成更專制的國家，民主會倒退。」
馬英九批評黨產會是荒謬的組織，但他更害怕的是會變成一種制度，到時候就變成「冤冤相報何時了」，希望政府虛心檢討改正，不要成為負面示範。
(中時)
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