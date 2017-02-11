川習通話 外交部：台美溝通順暢「零意外」

針對美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通電話，並稱將遵行（honor）美國的「一中政策」，外交部上午表示，台美關係密切友好，溝通順暢；雙方亦持續依據「零意外」原則保持密切聯繫。

外交部指出，台美關係密切友好，雙方溝通順暢。針對美國總統川普與中國大陸國家主席習近平近期之互動，台美雙方亦持續依據「零意外」原則保持密切聯繫。

外交部強調，美國一向是台灣在國際上最重要的盟友。我國清楚瞭解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，而維持良好的台美關係以及東亞區域局勢的穩定，對美國的國家利益均至為重要。

外交部說，我方感謝且歡迎包括新任國務卿Rex Tillerson及國防部長James Mattis在內之美方資深官員多次公開重申川普政府將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」履行對台安全承諾。

外交部表示，我方亦將在台美間既有之良好穩固基礎上，持續與美國發展更為堅實的合作夥伴關係，共同為區域和平穩定與福祉做出貢獻。

(旺報)