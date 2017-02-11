金賢重退伍 將重新和粉絲見面
2015年5月入伍服兵役的南韓影歌雙棲藝人金賢重，今天正式退伍，將重新和粉絲見面。
南韓「亞洲經濟」報導，金賢重今天將在30師團部隊正門附近向粉絲簡短問候。
據報導，金賢重於上月24日曾在官網主頁發文稱：「隨著時間的消逝，我才發現原來自己是如此脆弱的人。幸好有家人、朋友，以及粉絲們支持，我才能堅持下來。」
報導稱，不過，金賢重與前崔姓女友的官司還未結束，接下來的時間或許較為漫長，但希望重返家人懷抱、重新和粉絲見面的金賢重，未來的演藝之路能夠順利。1060211
(中央社)
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