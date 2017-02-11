台灣外交小尖兵出訪 首站紐西蘭奧克蘭
中華民國外交部規劃第15屆「外交小尖兵」團，經過競賽，由優勝隊伍台北市立建國中學、桃園市立武陵高中及台中市私立明道中學等組成，並於2月1日至11日出訪，首站紐西蘭奧克蘭。
外交部為拓展台灣青年學子國際視野及配合政府提升「以人為本」的「新南向政策」人才交流計畫能量，規劃第15屆「外交小尖兵」團。
駐奧克蘭辦事處處長周中興於2日在當地鴻星餐廳款宴「外交小尖兵」訪團，除向訪團介紹奧克蘭市的歷史與發展，並推崇這次外交小尖兵優勝隊伍皆為萬中選一，素質優良，是台灣年輕學子的楷模，期許小尖兵們收穫滿載，並期待小尖兵們於行程中增進台灣及紐西蘭間的公眾外交。
該團在奧克蘭地區的參訪行程將包括訪問學校、拜會政要、媒體專訪、瞭解NGO的貢獻，以及學習毛利文化等。1060211
(中央社)
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