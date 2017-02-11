澎湖瘋元宵 廟宇人車管制

澎湖元宵乞龜賞龜船燈等文化祭系列活動，今天起一連天在全島展開，各主要的廟宇屆時將湧入大量的人車，馬公和白沙兩警分局將實施交通管制和接駁，以維護元宵人車安全，歡渡元宵。

「2017西巡慶元宵武轎踩街」活動，昨晚提前熱鬧登場，島內20頂武轎踩街，為年度元宵盛事揭開序幕，各廟宇武轎聲光奪目、噴火，繞行市區，讓馬公愈夜愈熱鬧，炒熱元宵節氣氛。

馬公烏崁靖海宮的元宵文化祭系列活動長達7天7夜，馬公分局對烏崁社區周邊道路實施交通疏導及管制，汽車一律停放靖海宮前方左側停車場和澎25號道烏崁段道路兩側；機車停車場則停放靖海宮前涼亭旁空地。

馬公鎖港北極殿及紫微宮聯合舉辦大型乞龜、猜燈謎及歌唱舞台秀等活動，由於有全澎最大的260兩黃金龜，金光閃閃，將吸引眾多人潮前往觀賞，警方在鎖港紫微宮周邊道路實施交通管制，籲請民眾配合。

馬公市風櫃溫王殿更是一連長達6天，由於風櫃社區周邊腹地有限，馬公警分局針對風櫃社區周邊道路實施管制；其中風櫃金王殿前及北港往社區岔路口設交通管制點，全面禁止汽車進入，機車行駛至風櫃社區內各停車場、汽車停車在風櫃北港區停車場及金王殿往青灣方向道路兩側。

澎湖外垵村溫王宮「百船燈會」活動，更可預期湧入人車潮，白沙警分局交通疏導及管制，今天至15日每天下午5時至11時，禁止四輪以上車輛進入外垵，參觀車輛引導至外垵籃球場、西臺古堡、外塹橋及縣道203線道路兩側等臨時停車場停放，民眾可步行或搭乘接駁公車進入活動現場。1060211

(中央社)