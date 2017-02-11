欠賭債偷酒變賣 竊嫌與收贓酒商送辦

我要評比

金門縣警察局今天宣布破獲一起闖空門竊取大批金門高粱酒案件。警方表示，犯嫌翁姓男子欠下高額賭債，翻牆竊取居民儲酒變賣獲利得逞。犯嫌和酒商送辦。

金門縣警察局金湖分局表示，翁嫌曾在某快遞公司上班，熟知民眾常用舊宅或古厝做為儲酒倉庫的習性，夥同堂弟利用年前家家戶戶忙於打掃環境、辦年貨的時機，白天時段光在金寧、金沙等鄉下村莊隨機敲門，試探有是否有人居住，確定無人居住的目標後，再利用夜間翻牆闖空門方式入屋行竊。

警方表示，金沙地區后珩陳姓民眾年前到舊宅古厝貼春聯時，發現屋內窗戶有遭人破壞侵入的痕跡，清查後發現各式高粱酒約數十打遭竊，損失約新台幣數十萬元，向金湖分局金沙分駐所報案。

由於適逢年節前夕，金門縣警察局長許慶豐特別重視，立即指示刑事警察大隊長李明道與金城分局分局長李智源、金湖分局分局長劉清俊率領所屬組成專案小組，聯合偵辦。

警方派遣鑑識人員到現場採集跡證，專案小組成員也到失竊處所周遭以同心圓方式調閱附近監視器錄影畫面，過濾可疑人車、清查相關跡證及資料，迅速過濾出主嫌堂弟翁男涉有重嫌。

警方在年後第一個上班日持拘票將翁嫌拘提到案調查，深入訪談後，突破翁嫌心防，坦承犯行。翁嫌供出是受堂哥教唆，兩次潛入后珩民宅載運約60打各式高粱酒到安岐陳姓酒商處銷贓，所得贓款約21萬餘元；得款朋分後，堂哥潛逃台灣躲藏。

另外，陳姓酒商明知這批高粱酒為贓物，仍以低於市價約1/2的價格收購，警方在完成詢問後，分別依加重竊盜罪及贓物罪移送福建金門地方法院檢察署偵辦。1060211

(中央社)