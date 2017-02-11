台希簽署援助備忘錄 二度合作捐贈冬衣

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世台聯合基金會（STUF）與希臘（MVV）基金會於2月再度攜手合作，世台聯合基金會這次集結世界各地台商愛心捐贈1萬件冬衣夾克，幫助在希臘的難民兒童及弱勢幼童度過寒冬。

雙方於當地時間10日簽署人道援助合作備忘錄，駐希臘代表郭時南及世台聯合基金會並分獲榮譽牌，期待未來持續推動台希民間交流及人道援助合作。

經由駐希臘代表處的引介，今年已順利在約旦及土耳其進行冬衣發放的世台聯合基金會，這次再度與長期經營慈善活動的希臘MVV基金會及ELPIDA癌症兒童照顧組織合作，所捐贈一萬件愛心冬衣將發放給希臘各地需要的難民或弱勢兒童。

世台聯合基金會及駐希臘代表處人員另於10日前往希臘雅典近郊Schisto難民中心實地勘查難民生活處境，藉以瞭解難民實際所需，以便規劃未來人道援助合作計畫。

郭時南於10日說明會表示，台灣致力於國際人道援助，期盼未來台希持續交流及人道援助合作。

世台聯合基金會執行長姚宏智表示，樂見雙方透過簽署備忘錄加強合作，幫助包括難民及希臘民間弱勢兒童。

希臘MVV基金會主席兼ELPIDA癌症兒童照顧組織創辦人Vardinoyannis則相當感謝世台聯合基金會兩度捐贈物資及駐希臘代表處的協助，讓希臘社會感受台灣愛心。1060211

(中央社)