係金耶 金鋼狼休傑克曼26日來台
」。
昨晚休傑克曼也在他的臉書用英文寫著，「Happy Lantern Festival! Looking forward to bringing LOGAN to Taipei this month」，並貼出一張用中文寫的字樣「元宵節快樂！我很期待月底跟著羅根到台灣和大家見面！」讓台灣粉絲驚呼連連。
福斯今天證實休傑克曼、派屈克史都華將在26日抵台，27日出席「羅根」首映會紅毯，28日舉行記者會，晚間離台。
台灣是「羅根」亞洲這次唯一的宣傳地點，同樣也是全球巡迴終點站，讓台灣影迷備感幸福，能夠見證休傑克曼劃下傳奇角色終章之時，親自為這位永遠的超級英雄祝賀。
這次訪台行程，休傑克曼還特別請工作團隊為他製作中文字卡宣布來台一事，這次造訪將是休傑克曼第二度來台，距上次訪台是在2006年偕同妻子黛博拉及兒子奧斯卡為「X戰警：最後戰役」宣傳而來，睽違11年再度來台。
「羅根」將於2月28日在台上映。1060211
(中央社)
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