係金耶 金鋼狼休傑克曼26日來台

」。

昨晚休傑克曼也在他的臉書用英文寫著,「Happy Lantern Festival! Looking forward to bringing LOGAN to Taipei this month」,並貼出一張用中文寫的字樣「元宵節快樂!我很期待月底跟著羅根到台灣和大家見面!」讓台灣粉絲驚呼連連。

福斯今天證實休傑克曼、派屈克史都華將在26日抵台,27日出席「羅根」首映會紅毯,28日舉行記者會,晚間離台。

台灣是「羅根」亞洲這次唯一的宣傳地點,同樣也是全球巡迴終點站,讓台灣影迷備感幸福,能夠見證休傑克曼劃下傳奇角色終章之時,親自為這位永遠的超級英雄祝賀。

這次訪台行程,休傑克曼還特別請工作團隊為他製作中文字卡宣布來台一事,這次造訪將是休傑克曼第二度來台,距上次訪台是在2006年偕同妻子黛博拉及兒子奧斯卡為「X戰警:最後戰役」宣傳而來,睽違11年再度來台。

「羅根」將於2月28日在台上映。1060211

(中央社)