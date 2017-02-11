續推台宏經貿 宏國經長訪台

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外交部表示，宏都拉斯共和國經濟發展部長傅哲倫（Arnaldo Castillo）11至14日訪台。就此前兩國元首晤談之未來合作方向，續與我方磋商與推動。

外交部指出，傅哲倫此行係奉宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）指示，偕相關政府官員及企業人士來臺，就本年1月蔡總統訪宏都拉斯期間，兩國元首晤談之未來合作方向，續與我方磋商與推動。

外交部說，中華民國政府對傅哲倫部長率團來訪，盼持續加強與我政府高層及民間關係，並促進兩國實質經貿交流，表示誠摯歡迎。

外交部表示，訪賓一行在台停留期間將拜會中央銀行、中國輸出入銀行、中華民國對外貿易發展協會、財團法人國際合作發展基金會、中美洲經貿辦事處及國防部三軍總醫院等單位，並接受外交部長李大維款宴。

此外，傅哲倫部長另將會晤有意赴宏都拉斯投資之臺商企業，向我企業界介紹宏都拉斯投資環境及利基。

傅哲倫部長畢業於我國陸軍官校，曾多次來台訪問，與我淵源深厚，渠目前肩負宏都拉斯對外招商引資之重任，深受宏都拉斯葉南德茲總統倚重。

(旺報)