合歡山凌晨飄雪 車輛限加雪鍊通行

合歡山樹冰。(朱漢崙攝)

圖為遊客中心庭院。(朱漢崙攝)

合歡山雪景。(朱漢崙攝)

合歡山下雪。(朱漢崙攝)

合歡山武嶺傍晚飄雪，欲上山賞雪的民眾，務必注意路面積雪或結冰路況。（洛韶工務段提供）

合歡山武嶺傍晚飄雪，沿途可見道路寫許積雪，及路邊結冰的植物。（洛韶工務段提供）

合歡山武嶺傍晚飄雪，欲上山賞雪的民眾，務必注意路面積雪或結冰路況。（洛韶工務段提供）

台14甲線昆陽(29K)至大禹嶺(41K)路段今晨7時限加掛雪鏈車輛通行。（洛韶工務段提供）

入冬第一波雪今天凌晨悄悄下了，上山等候降雪的民眾總算沒撲空了！合歡山武嶺路段於今天凌晨降下瑞雪，公路總局洛韶工務段長張宇博指出，為避免因積雪造成打滑事故，部分路段今天起限加掛雪鍊車輛通行。

張宇博表示，不少遊客在昨日尚未降雪前就已進入雪區，合歡山目前零下五度，且氣溫持續下降，武嶺路段凌晨降下瑞雪後，台14甲線昆陽(29K)至大禹嶺(41K)路段今晨7時限加掛雪鏈車輛通行，並視天候及道路狀況後，再決定解除現場管制通行。他也提醒山上賞雪民眾，務必注意路面積雪或結冰路況，並利用公路總局省道即時路況系統事先作好行程規劃與應變措施。

(中時)