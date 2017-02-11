港特首高度關注港鐵縱火案

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香港行政長官梁振英高度關注昨晚香港地下鐵路列車的縱火案，要求相關部門全力調查及跟進。

食物及衛生局局長高永文昨晚代表香港政府前往醫院探望傷者，了解他們的傷勢並責成各醫院全力救治。

高永文說，昨晚18名傷者被送到5間醫院救治，部分傷者的四肢或面部被燒傷，也可能同時吸入濃煙或是非常熱的氣體，這些情況他們都非常關注。1060211

(中央社)