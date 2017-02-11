金門堂兄弟闖空門 下鄉專偷高粱酒
曾在快遞公司工作的金門翁姓男子，因欠下高額賭債竟夥同堂弟下鄉闖空門，將屋主儲藏的60打金門高粱酒，摸黑一箱箱偷搬出來。屋主過年貼春聯，才驚覺遭人大搬家，警方據報循線查獲，將他們及以半價收購的陳姓酒商分依加重竊盜罪及贓物罪移送檢方偵辦。
警方調查，金沙鎮后珩陳姓民眾在過年前到老家貼春聯，發現古厝窗戶遭人破壞侵入，儲藏的各式高粱酒數10打失竊，損失約新臺幣數10萬元，趕緊向金沙分駐所報案。
縣警局長許慶豐指示金湖、金城分局成立聯合專案小組，派遣鑑識人員至現場採集跡證，並調閱附近監視器過濾可疑人車，發現翁姓民眾（18歲）涉有重嫌，將他拘提到案。
翁某坦承犯行，並供稱是受堂哥（26歲）教唆，共2次潛入后珩民宅載運約60打各式高粱酒至安岐陳姓酒商處銷贓，得款約新臺幣21萬餘元朋分後，堂哥即潛逃台灣躲藏。
警方指出，檢方將發布通緝的翁姓堂哥好逸惡勞，加上好賭欠下高額賭債，因自己曾在快遞公司上班，熟知鄉親常用舊宅或古厝做為儲酒倉庫，乃夥同堂弟利用年前家家戶戶忙於打掃和辦年貨，白天先在金寧、金沙鄉下村落隨機敲門，試探有是否有人在內，確定無人居住的目標後，再於夜間翻牆闖空門行竊。
警方以陳姓酒商明知該批高粱酒為贓物，仍故意以低於市價約2分之1的價格收購，因此也將他依贓物罪嫌移送偵辦。
金湖分局長劉清俊呼籲指出，鄉親普遍儲藏3節家戶配售高粱酒，若無完善防竊、防盜措施，易遭宵小覬覦光顧，盼望民眾守望相助，協助打擊犯罪之外，一般商家對來路不明的貨品，也應拒絕承購轉售，並主動通報警方處理。
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(中時)
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