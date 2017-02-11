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2月11日中視午間新聞搶先看

今天2月11日的中視午間新聞搶先看：

《台南強震 台南規模5.6地震 南台灣劇烈搖晃》

美濃強震剛滿一年，台南近海又發生強震。主震規模5.6，台南市區震度6級，台南高雄陸續傳出災情，另外還有3起餘震。

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《天氣+玉山降雪 寒流急凍 合歡山冰霰.玉山下雪了!》

冷空氣南下，合歡山下起冰霰，玉山更是出現積雪。台南永康也出現罕見9.4度低溫，苗栗體感溫度最低只有4度。

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《港鐵煉獄 港鐵縱火18傷 台灣女遊客燒重傷》

香港地鐵尖沙嘴站，昨天晚間7點遭人縱火。張姓嫌犯自稱兒子遭害死，在車廂內縱火，造成包含他在內18人受傷，其中有一名是台灣旅客。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)