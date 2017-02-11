習川通話奉行「一中」卜睿哲：明智選擇

大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，川普同意奉行「一中政策」，前美國在台協會主席卜睿哲說「這是明智選擇」，但不代表雙方可處理彼此分歧。

美國之音11日報導，卜睿哲對「習川通話」表示，川普明智地選擇重申美國長期以來的一中政策，僅僅是恢復了原先的「現狀」(status quo)，並不代表雙方將如何處理彼此間的分歧，至於是否有必要在一開始就質疑美國的政策，以及中國將如何評估這次雙方的交手(exchange)，都還有待進一步的觀察。

報導說，卡內基國際和平基金會副總裁包道格則說，這通電話的實現是經過美中兩國官員一段時間以來的密集討論才發生，因為在川普與總統蔡英文的通話、以及他在福斯電視的專訪中有關一中政策提出質疑之後，北京非常關切川普政府是否延續一中政策，如今川普決定在日本首相安倍晉三來訪前是適合與習近平通話的時機，它最重要的作用，就是讓美中關係穩定下來，除此之外無法做過多的解讀。

此外，包道格同意這是川普對北京的讓步，因為他已經從原先對一中政策的立場退縮，不過這個退縮讓美中關係穩定下來，對台海兩岸關係的穩定是有好處的，因為如果美中關係惡化，對台灣也會有負面影響。

包道格說，對台灣而言，它讓局勢恢復穩定，因為如果美中之間關於一中政策的爭議更加嚴重，那對台灣沒有好處，它會使台海兩岸原本在馬英九之後已經倒退的關係更加雪上加霜，因此這通電話如果不是對台灣沒有影響，就是甚至台灣還得到了一些好處。

(旺報)