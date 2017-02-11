飄雪了 中橫部分路段積雪

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飄雪了！花蓮中橫慈恩路段上午飄雪，雖然短暫，但也讓昨晚上山等待雪景的遊客欣喜，目前尚有部分路段積雪，警方提醒遊客上山要加雪鏈。

花蓮縣警察局新城分局合歡派出所表示，秀林鄉中橫慈恩路段海拔1995公尺，今天清晨也開始飄雪，慈恩段只下一點雪，已化掉了，目前積雪路段自台14甲線37K小風口以上至南投昆陽才有積雪。

警方提醒，不少遊客昨日尚未降雪前即已進入雪區，上午合歡山雪季勤務人員上山檢視車輛有無加裝雪鏈，並一一約制勸導。1060211

(中央社)