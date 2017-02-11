寒流發威 楊梅警探視獨居長輩

員警與里長一同探視獨居長輩。（楊明峰翻攝）

員警在寒夜中探視獨居長輩，並送上暖暖包及簡易物資。（楊明峰翻攝）

近日寒流發威，深夜氣溫僅約10度，桃園市楊梅警分局上湖所副所長余鴻業，得知轄區三湖里頭湖產業道路有名廖姓長者，獨居在簡陋貨櫃屋中，余鴻業擔心廖姓長者寒冬中的安危，前往住著探視，並送上暖暖包及簡易物資，希望廖姓長輩在寒冬中能感到溫暖。

(中時)