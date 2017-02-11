寒流來襲 到院前死亡桃園市再增2人

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桃園市消防局表示，10日晚間10點多及11日清晨4點多，2人到院前死亡(OHCA)，這也是8日寒流來襲，累計14人次。

消防局表示，雖無法確認各案件是因天候所造成，仍提醒心血管疾病的民眾朋友，注意自身保健及照護；也提醒使用燃氣熱水器時切勿緊閉門窗，防範居家一氧化碳中毒。

(中時)