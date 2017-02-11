PGA》圓石灘次輪因霧停賽 史畢斯並列領先、潘政琮T132

美國新生代高手史畢斯，前兩輪揮出68、65桿躍居榜首。(美聯社資料照)

總獎金720萬美元的美巡圓石灘配對賽，繼首輪風雨攪局後，11日次輪改被濃霧干擾，無法順利完成前兩輪賽程。前球王、目前世界排名第6的美國23歲名將史畢斯，前兩輪分別交出68、65桿，與次輪打17洞賺到8桿的同胞費秋，同以-10並列榜首。

球王戴伊次輪打12洞-7，躍升第3。(美聯社資料照)

「球王」澳洲名將戴伊，次輪打12洞飆出-7，暫以總桿-9單獨位居第3，只落後1桿，俟第3天上午補完最後6洞，可望衝至排頭。

首輪打出77桿的旅美好手潘政琮，次輪大反攻，第5洞吞柏忌後，於第9洞至第11洞，連抓3隻小鳥，將總桿拉回至+4，可惜第12洞3桿洞吞下雙柏忌，第13洞4桿再吞柏忌，打到15洞因霧停賽，這輪共抓下4隻小鳥，但也花掉4桿，暫以總桿+6位居並列第132。

(中時電子報)