寒流發威水氣足 合歡山飄雪

合歡山飄雪，有網友在臉書PO網車頂變成雪白照片。（圖片來源：合歡山玩雪團）

合歡山飄雪，有網友在臉書PO網地面變成雪白照片。（圖片來源：合歡山玩雪團）

合歡山飄雪，有網友在臉書PO即時照片，合歡山地面變成雪白。（圖片來源：合歡山玩雪團）

寒冷來襲，有來合歡山賞雪遊客一早就在臉書社團PO圖文或影片，表示山上下雪了，松雪樓人員上午表示，合歡山飄下小雪花，其實大多是冰霰，武嶺地面看起來像薄雪的，其實是冰霰。

積雪加上路面結冰，仁愛警方呼籲，車輛從昆陽段開始到大禹嶺須加掛雪鍊。

昨夜開始就有民眾上山等雪，凌晨有網友在臉書「合歡山賞雪團」直播影片稱已經下雪，清晨6時多陸續有臉友PO出直播影片，也有人貼出地面雪白照片。

松雪樓人員表示，山上目前溫度是零下3到4度，會不會下雪，要看今天天氣變化。

(中時)