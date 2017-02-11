台南清晨強震 台南逾5萬戶停電31分鐘

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今天清晨台南大地震，造成台電在台南一次變電所2台變壓器跳脫，共有5萬0925戶停電。經台電搶修後，在凌晨1點43分全面恢復供電，停電時間31分鐘。

台電表示，除台南市東區這個區域一度停電外，其他地區未傳有災情。位於屏東的第三核電廠也沒有受到影響，仍正常滿載運轉發電。

(中時)