網友表明「我才是現任」嗆鬼鬼 周湯豪：跟蹤我還敢造謠

周湯豪與鬼鬼互動親暱，粉絲力拱在一起。(圖/本報系資料照)

周湯豪驚傳已有新戀情，對象疑似是部落客「雀斑小姐」，兩人穿情侶裝、同遊韓國等照片也陸續曝光，不過昨晚疑似冒名雀斑小姐的IG私人帳號，突然貼文嗆聲「我才是現任」，此舉動也激怒周湯豪，讓他大動肝火留言嗆聲。

周湯豪暴怒在臉書嗆聲。(圖/周湯豪臉書)

周湯豪探班鬼鬼工作現場，兩人親暱互動讓粉絲支持「鬼湯CP」，不過卻有網友貼出IG帳號截圖，並寫道「正宮會生氣喔，鬼湯CP不約」，此舉引發周湯豪不滿，先在臉書貼出新歌「不用解釋的廢話」，接著留言怒斥「跟蹤我，散播謠言，躲在我家外面，騷擾我身邊的每個人，威脅我！開不同帳號，ㄧ人分飾多角,爆料，為了達到自己的目的！？你這樣叫支持我！？給妳很多很多的寬容跟機會了」。

而這私人帳號大頭照，可以看到是周湯豪與1名長髮女合照，還標註「最好的報復就是過的比他好」，還hashtag自己「我才是現任」，對此行徑讓粉絲直呼好可怕，而意外中槍的鬼鬼更是留言慰問「快睡喔」，周湯豪也回覆「晚安」，兩人互動絲毫不受影響。

(中時電子報)