小病直奔大醫院 部分負擔最快6月漲
小病跑大醫院，未來恐怕得多掏腰包。衛福部日前預告相關草案，未來未經轉診就到醫學中心看門診，部分負擔得多付60元，急診檢傷分類3至5級患者則將調漲100元，最快6月上路。
衛福部1月底預告部分負擔調整草案，未來西醫門診方面，未經轉診就跑醫學中心門診，現行新台幣360元調整到420元；若經轉診到醫學中心則只需負擔170元，到區域醫院部分負擔為100元。
急診部分，若是檢傷分類在3至5級的患者，部分負擔將從現行450元調漲至550元；夜間0時至凌晨6時則維持450元不變，區域醫院、地區醫院暫不調整。
衛福部長陳時中昨天再拋出「轉診優先」，未來相同病情的病人從基層診所上轉大醫院，可望優先看診及住院，經轉診也可以獲得部分負擔減免，藉此鼓勵民眾不要一有小病就往大醫院跑。
衛福部社會保險司司長商東福受訪時表示，部分負擔調整的草案預告期間，各界沒有強烈反對，但有醫界提出，擔心在認定上與民眾預期有落差，恐導致醫病糾紛。
商東福說，目前正在統整意見、修改細節，若行政程序進行順利，還須預留緩衝時間，讓醫療機構針對新政策進行教育訓練，並調整電腦計價等系統，最快可望於6月上路。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。