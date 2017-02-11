小病直奔大醫院 部分負擔最快6月漲

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小病跑大醫院，未來恐怕得多掏腰包。衛福部日前預告相關草案，未來未經轉診就到醫學中心看門診，部分負擔得多付60元，急診檢傷分類3至5級患者則將調漲100元，最快6月上路。

衛福部1月底預告部分負擔調整草案，未來西醫門診方面，未經轉診就跑醫學中心門診，現行新台幣360元調整到420元；若經轉診到醫學中心則只需負擔170元，到區域醫院部分負擔為100元。

急診部分，若是檢傷分類在3至5級的患者，部分負擔將從現行450元調漲至550元；夜間0時至凌晨6時則維持450元不變，區域醫院、地區醫院暫不調整。

衛福部長陳時中昨天再拋出「轉診優先」，未來相同病情的病人從基層診所上轉大醫院，可望優先看診及住院，經轉診也可以獲得部分負擔減免，藉此鼓勵民眾不要一有小病就往大醫院跑。

衛福部社會保險司司長商東福受訪時表示，部分負擔調整的草案預告期間，各界沒有強烈反對，但有醫界提出，擔心在認定上與民眾預期有落差，恐導致醫病糾紛。

商東福說，目前正在統整意見、修改細節，若行政程序進行順利，還須預留緩衝時間，讓醫療機構針對新政策進行教育訓練，並調整電腦計價等系統，最快可望於6月上路。1060211

(中央社)