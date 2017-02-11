台南地震 土木技師：依序檢視牆樑柱是否受損
台南大地震屆滿周年之際，11日凌晨強震又喚起維冠大樓倒塌的記憶，民眾也擔心住宅是否有受損；高雄市土木技師公會副理事長黃清和表示，不論是大樓或透天厝，都可依「牆、樑、柱」順序檢視是否有受損。
黃清和說，地震對建築物損害的順序，因耐震度的不同，多是先從牆面再到樑然後是柱；通常是牆面先出現45度的裂縫，接著才是短樑現象，窗戶牆面出現裂痕，然後是欄杆等處的短柱現象。
黃清和指出，樑若損壞還不會造成重大傷亡，若是柱受損，可能就會壓死人或是阻斷逃生出路。
他建議，大樓管委會應立即展開檢視牆樑柱結構是否受損；透天厝依屋齡不同而結構不同，老舊透天厝可能是磚造，較年輕的透天厝可能是RC牆加磚造等不同，屋主可仔細檢視是否有裂縫出現，如果在未變形下，輕微的裂縫可請專業工程進行「注射」，即以樹脂灌注裂縫補實增加強度。
如果民眾不放心，也可付費請土木技師公會派員進行房屋健檢，技師目視檢測收費2500元，若需要用透地雷達或採樣送實驗室檢測，費用另計。
高雄市土木技師公會，電話：07-5520279。
(中時)
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