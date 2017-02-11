習川通話搶先安倍 日媒：美透露不會一面倒向日本
在美國總統川普和大陸國家主席習近平華府時間9日晚通電話後，日本外務省發言人表示，日本視川普與習近平通電話為良好且正面舉措。但日媒分析，「習川通話」搶在安倍與川普見面前上演，透露美國不會一面倒向日本的訊息。
路透社報導，日本外務報導官丸山則夫（Norio Maruyama）在記者會上針對「習川通話」表示，「就國際社會與區域和平與安全而言，那是良好與正面的。」
《日本經濟新聞》11日分析，川普在日美首腦會談前上演與習近平和解的戲碼，背後可以看出川普想動搖日本的目的，傳遞出來的訊息是，雖然確認釣魚台是規定美國對日防衛義務的《日美安保條約》第5條的適用對象，但並不代表美國向日本一面倒，打算迫使日本在經濟問題上做出讓步。
日本「朝日新聞」報導也以「美中突然通電話，將中日放天平秤？政府懷戒心」為題做報導稱，就在日本首相安倍晉三將與川普舉行高峰會談的前夕，美中去除最大的對立火種，凸顯中國大陸的存在感；但這也凸顯一種危險性，那就是對中國大陸、日本而言，「台灣」、「（美日）同盟」這攸關死活的課題，川普政府有可能拿來當成交涉的材料。
(旺報)
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