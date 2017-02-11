準備開學 北市公布容易塞車路段

我要評比

寒假結束了13日開學，北市交工處分析以往開學後的車流歷史資料顯示，民權東路、民生東西路、南京西路、市民大道、忠孝東路、承德路、中山北路、松江路、新生南路、建國南北路、光復南路、基隆路及堤頂大道等13條主要幹道，上下午尖峰時段容易有壅塞現象，提醒民眾提早出門錯開壅塞時段。

經交工處分析歷史數據顯示，開學後上放學車潮增加，上、下午尖峰主要幹道部分路段可能出現壅塞，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具或提早出門及改道行駛。

此外，專為上、放學設計的行人專用時相路口，將於開學當日恢復實施上下學行人專用時相，而寒假期間為閃光運作的路口號誌，開學日上放學時段恢復為三色運作。

北市府籲請行人及駕駛人行經容易壅塞地區周邊路段時，確實遵循交通管制設施，維護交通安全。

(中時)