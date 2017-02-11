桃園龍元宮千人擲筊賽 最大獎為125cc機車

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擲筊賽吸引大小朋友參賽。（楊明峰攝）

參賽者向神明誠心祝禱後擲筊。（楊明峰攝）

小朋友在家人協助下擲筊。（楊明峰攝）

擲筊賽吸引大批民眾排隊試手氣。（楊明峰攝）

桃園市龍潭區龍元宮11日上午舉行千人擲筊比賽，不少點燈信徒大排長龍參加比賽，向神明祝禱後擲筊，視擲筊數多寡決定是否晉級，擲筊數最高著將能贏得大獎，獎品包含摩托車125CC、iPhone7、電視、腳踏車等，吸引不少人一早就去排隊試手氣。

(中時)