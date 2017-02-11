司法人員醫院見習 促進醫法交流
童綜合醫院與台灣台中地方法院檢察署，有鑒於醫療糾紛或其他醫療相關案件認定上不易，共同辦理「檢察官暨學習司法官106年度醫療見習訓練」，昨日在主任檢察官郭靜文的帶領下，共有40名檢察官暨學習司法官參加；由醫院醫療長童敏哲、醫療副院長廖文進、急診室執行長盧立華與急診室主任吳肇鑫全程指導。
醫療長童敏哲指出，藉此課程強化檢察官偵辦醫療相關案件之專業知識與增進對醫療各科別實際作業過程之瞭解，讓司法人員也能在未來偵查時即時的下正確判斷。
因為常見的醫療爭議問題多，出現在急重症科別，因此這次課程活動著重在急重症的認識，先安排上午急重症科別的介紹與交流討論；由急診室、加護病房、麻醉科與達文西手術的醫療科主任來向現場人員講述。
下午則安排分組到急診室現場見習，包括認識門禁管制、五級檢傷分類、復甦急救、外傷縫合、 電子病歷記載方式、醫學影像與檢驗報告判讀等；加護病房現場見習，包括穿著隔離衣、生理監視器介紹、呼吸器介紹、輸液幫浦介紹等；手術室現場見習，包括刷手練習、穿著手術衣、麻醉介紹、手術器械介紹、達文西手臂介紹等。
主任檢察官郭靜文表示，經由這次課程能夠讓司法人員增進專業職能，促進醫法交流，經由對醫療的基本認識，才能更精確地找出問題癥結點；也很高興這次與童綜合醫院的合作交流，希望未來有機會再開辦相關課程活動，讓司法人員了解更多醫療程序。
(中時)
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