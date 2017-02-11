來金山泡湯抗寒流！賞櫻、健行好樂活

海天一色！金山獅頭山美景讓人神往。（金山區公所提供）

今冬最強寒流來襲！全台急凍，雖說氣溫直直落，然對於過往多是「暖冬」的台灣似乎也增添不少「冬味」！話說冬天就是要吃火鍋、泡湯說！何不來金山一遊，賞二月山櫻花、爬爬獅頭山，累了話還能泡泡溫泉，釋放壓力，養精蓄銳後再來繼續樂活！

新北市積極推動在地觀光旅遊，今年的賞櫻主題「我與櫻花的健康約定」，邀請喜歡賞櫻的市民朋友們一起跟著櫻花走出戶外、動出健康。

金山區公所於2月11日（六）上午10時，在中山溫泉公園舉辦金山賞櫻健行活動。（新北市農業局提供）

繼石碇區品茗賞櫻健行後，金山區公所於2月11日（六）上午10時，在中山溫泉公園舉辦金山賞櫻健行活動，現場有民族舞蹈表演及舞龍舞獅帶來年節喜氣，新北市長朱立倫也和現場貴賓及民眾一起跳健康操暖和身體，為金山賞櫻健行揭開序幕。

健行賞櫻路線由中山溫泉公園出發，經過金山遊客中心，一路前往鄰近海岸的獅頭山公園，在全程3.3公里的路線中，同時飽覽山海的美景。民眾除了可以參加健行，體驗北海岸的風光外，還能透過集章兌換禮品及當地名產。現場還有友善小農市集，展售當地農夫自產的有機農特產品，傳達友善環境的理念，讓民眾生活更美好永續，也讓民眾到金山玩得開心、買得放心、吃得安心。

來金山泡湯觀海景。（新北市漁業處提供）

金山有4種天然溫泉：海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉，在寒冷的天氣泡湯最能有效暖和身體，在健行完、稍事休息後或平常偷閒，泡個溫泉更能放鬆忘卻日常的辛勞；此外，金山區中山溫泉公園臨近金山老街，老街擁有歷史的風華和許多在地的名產，是個在健行後補充熱量、大快朵頤的好去處。

新北市長朱立倫表示，新北市擁有很豐富的觀光資源，櫻花在全市內就有15萬株，來金山不僅有櫻花，也能同時賞山海美景、逛老街、泡溫泉，體驗金山的魅力。也特別鼓勵市民朋友可在賞櫻的同時，透過健康操及健行等適度的運動，來活絡身心、促進健康，跟著新北市政府「動健康」！

(中時電子報)