港鐵縱火案台籍女燒傷 家屬下午赴港

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香港地鐵（捷運）列車昨晚發生縱火案，導致18人受傷，其中1名38歲台籍張姓女乘客身上有多處燒傷，家屬預計今天下午搭機赴港探視。

香港電台報導，香港警察公共關係科人員今天表示，昨晚的事故共造成18人受傷，其中包括1名來自台灣的女性旅客，其餘傷者都是當地人。

受傷台灣女子姓張，38歲。

台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處一直給予這名台灣傷者必要的協助。

報導指出，港鐵縱火事故發生在昨晚7時15分左右，當時一列地鐵的車廂在尖沙咀站突然起火，車廂內乘客走避不及，有人被燒傷，有人吸入濃煙不適。

消防處和警方人員在事故發生數分鐘後即趕抵現場，迅速把傷者送院救治。

香港警方公布，涉嫌縱火被捕的60歲男子仍然住院，警方無法展開偵訊，目前無生命危險。警方初步調查嫌疑人過往有精神病紀錄。1060211

(中央社)