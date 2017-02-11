港鐵縱火案台籍女燒傷 家屬下午赴港
香港地鐵（捷運）列車昨晚發生縱火案，導致18人受傷，其中1名38歲台籍張姓女乘客身上有多處燒傷，家屬預計今天下午搭機赴港探視。
香港電台報導，香港警察公共關係科人員今天表示，昨晚的事故共造成18人受傷，其中包括1名來自台灣的女性旅客，其餘傷者都是當地人。
受傷台灣女子姓張，38歲。
台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處一直給予這名台灣傷者必要的協助。
報導指出，港鐵縱火事故發生在昨晚7時15分左右，當時一列地鐵的車廂在尖沙咀站突然起火，車廂內乘客走避不及，有人被燒傷，有人吸入濃煙不適。
消防處和警方人員在事故發生數分鐘後即趕抵現場，迅速把傷者送院救治。
香港警方公布，涉嫌縱火被捕的60歲男子仍然住院，警方無法展開偵訊，目前無生命危險。警方初步調查嫌疑人過往有精神病紀錄。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。