外交部：台美依據零意外原則 密切聯繫
針對美國總統川普與中國大陸國家主席習近平致函、通話內容，外交部今天表示，台美雙方溝通良好，持續依據「零意外」原則保持密切聯繫。
白宮對外公布，美國總統川普致函習近平，稱期待與中國大陸合作發展建設性關係；川普與習近平通電話時則表示將遵行（honor）美國的「一中政策」。
對此，外交部發言人王珮玲表示，台美關係密切友好，雙方溝通順暢。針對川普與習近平近期的互動，台美雙方持續依據「零意外」原則保持密切聯繫。
她表示，美國一向是台灣在國際上最重要的盟友。台灣清楚瞭解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，而維持良好的台美關係以及東亞區域局勢的穩定，對美國的國家利益均至為重要。
外交部也感謝且歡迎包括新任美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）及國防部長馬提斯（James Mattis）在內的美方資深官員多次公開重申川普政府將持續依據「台灣關係法」及「六項保證」履行對台安全承諾。
王珮玲說，台灣也將在台美間既有的良好穩固基礎上，持續與美國發展更為堅實的合作夥伴關係，共同為區域和平穩定與福祉做出貢獻。1060211
(中央社)
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