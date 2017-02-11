越新郎以叉車迎親 網路爆紅

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越南1名新郎日前舉辦婚禮，為了想讓新娘驚喜，以叉車當花車迎親，這個獨特迎親方式在網路爆紅。

越南臉書等社群網站最近瘋傳以叉車迎親的照片，照片中1對新人坐在前方，開叉車的司機則將他們升高行駛，周邊是雙方家屬喜悅地伴隨。

臉書上貼文說，這個獨特迎親方式是在中部義安省（Nghe An）安城縣（Yen Thanh），34歲新郎與21歲新娘相識相愛後決定共結連理。

由於男方家僅距離女方家約500公尺，雙方當初計劃用走路方式迎親。婚禮當天，新郎得知鄰居有叉車，想令新娘驚喜，就決定借用當花車迎親，結果真的讓新娘驚喜。

這張照片獲得許多網友按讚、分享與留言。許多網友都對這個獨特迎親方式感到興趣，並留言向他們祝福；不過，也有網友對司機行駛叉車並將他們高舉表達憂心，指出這樣不太安全。1060211

(中央社)