黨主席納全民調？韓國瑜：獅子會扶輪社也無法

韓國瑜(右)到官田慈聖宮參拜神農大帝。(資料照/莊曜聰攝)

有意參選國民黨主席的北農總經理韓國瑜，11日上午前往國民黨北投區黨部的新春團拜，被問到是否贊成黨主席選舉納入全民調，他說選黨主席哪有全民調，「這不是開玩笑嗎，又不是選獅子會、扶輪社大概也沒辦法全民調吧？」

韓國瑜表示，人頭黨員問題，應該要針對問題治本，面對問題，解決問題，不是拿另一個爭議性問題來解決問題，黨主席選黨員是天經地義，「自古無場外舉人，不是黨員，怎麼選黨主席？千萬不可」

由於連署將由13日開始，韓國瑜表示，自己跑得越多，希望獲得更多的認同，特別是連署日從原本的10天延長到62天，讓他信心增加。他說他感受到基層熱情，有人主動打電話過來，也有自己過去幾十年交的好朋友，透過這樣的網狀動員，下星期連署開始，他會全力衝刺。

至於外傳黃復興要求支持現任主席洪秀柱，不然要處分的傳言，韓國瑜認為這是「嚇唬老百姓」，「上面頭頭在選，如果中間執行的黨工幹部揣摩上意、討好上面，開始對下面壓榨、欺騙、扭曲」，韓呼籲若有這種行為，應立刻停止，已經2017年了，搞這種不成熟手段很無聊。

韓國瑜強調，國民黨「小黨員希望大改變」，就算是黃復興的資深黨員，也希望藍軍改變。他認為，過去八年的執政一塌糊塗，「我們對不起台灣人民、對不起年輕朋友」，要重新出發，從最基層開始，藍軍要重新站起來，以謙虛反省的心重新站起來。

針對黑道入黨的問題，韓國瑜認為的黨的「門要開」，如果是更生人、年輕時有犯過錯的人，已經改過，想要入黨，理論上都要廣開大門，不要設很奇怪的門檻，「重點是舉才的時候要很小心」，另外，如果遇到有系統性、組織性、不當性入黨的情況，中央黨部要嚴格把關。

(旺報)