NBA》4人狂轟100分 勇士本季首勝灰熊
忘卻前兩次遭遇都輸球的陰影，勇士11日來到灰熊主場大開殺戒，光是柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特與伊戈達拉4人就轟進100分，卓雷蒙格林也拿大三元，最後以122比107轟翻灰熊，總算拿到本季遭遇灰熊的第1場勝利。
勇士本季前兩次碰上灰熊，只能用灰頭土臉形容，因為首次對決，勇士竟然輸了21分，到了第2次碰頭，勇士又遭灰熊128比119逆轉擊敗，所以無論如何這次對決都想取勝，勇士不願再給灰熊任何可能逆轉的機會。
「浪花弟」克雷湯普生是勇士火力最猛的球員，他拿全場最高36分，杜蘭特也有24分進帳，伊戈達拉22分，柯瑞18分、5助攻與4籃板，不過格林拿到的大三元相當特別，因為他只得4分，卻有10助攻、12籃板與10抄截。
這是格林本季第4次，也是生涯第18次大三元，自從1973-74年球季開始統計抄截與火鍋後，首次有球員能在籃板、助攻與抄截3項數據拿下大三元表現，更可清楚格林在場上的貢獻與價值，證明不是光靠得分，就可幫助球隊贏球。
輸球的地主灰熊，則以主控康利20分、9助攻與5籃板表現最好，「黑白雙塔」馬克蓋索、查克藍道夫各有17分，湯尼艾倫15分、9籃板，道格拉斯11分。
(中時電子報)
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