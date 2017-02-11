高巿警打詐 連續3個月車手提領數6都最低

高巿警打詐奏效，車手提領數連續3個月6都最低。（曹明正翻攝）

高市警方近4個月瓦解全國20組車手團、逮捕213名車手。（曹明正翻攝）

打詐奏效！高市警方11日表示，近4個月瓦解全國20組車手團、逮捕213名車手，成功攔阻8000餘萬元。根據警政署統計，車手提領數，高雄巿連續3個月6都最低，本來每月至少有上千件，今年1月在高雄更下降至只有44件。

高巿警刑大副大隊長陳柏彰指出，從大數據分析發現，詐騙集團車手多從北部搭高鐵南下高雄轉搭計程車犯案，因此鼓勵小黃運將、超商店員檢舉打詐，並祭出1萬元獎金，在車手團中甚有人互相提醒，到高雄巿最容易被抓。

高巿警統計，去年10月至今年1月，全巿提領車手計有27組，有20組、共213名車手已遭緝捕，未到案的7組均已鎖定身分。因為打詐奏效，去年9月迄今，共計破獲180件詐騙案件，成功攔阻可能的被騙金額達8414萬餘元。

警方分析，詐騙手層出不窮，但以拍賣、解除分期，以及假冒身分的猜猜我是誰為前3多，警方也發現，有車手躲避被抓，還會變裝、變髮，但高巿警方統合17分局及刑事、鑑識、科偵人員佈下天羅地網，打詐絕不手軟。

(中時)