法國核動力航艦大修18個月 海外戰力暫凍結

戴高樂號與飆風艦載戰機。(圖/法國海軍)

法國海軍唯一的航空母艦查理戴高樂號航艦(Charles de Gaulle,R91)已進入在土倫港的乾船塢裡，以進行一次全方位整修與現代化改造，這也使法國在未來一年半的時間沒有航艦可用，義大利的加富爾號航空母艦(carrier Cavour)也成為這段期間，歐洲各國中唯一有戰力的航艦，直到戴高樂號明年年底改造完成前都是如此。

海軍科技(Naval-Technology)報導，戴高樂號是一型核動力航空母艦，從2002年正式服役，在服役期間，進行過不少次國際衝突任務，包括阿富汗戰爭，利比亞行動和地中海東部等多國戰鬥任務。

美國林肯號與戴高樂號同時巡弋阿拉伯海，看的出尺寸的巨大差異。(圖/網路)

這次戴高樂號的大改裝，內容包括替核反應爐重新添加燃料，也要對雷達導航系統進行升級，以及其他船艦的中期壽命保修，預計在18個月完成，完成之後可以使戴高樂號再服役20年，增加航艦的總體能力。

戴高樂號全長261公尺，排水量4萬2千噸，屬於中型航空母艦的規格，在一般情況下，通常需要滑跳甲板與短矩起降戰機，但戴高樂號具有蒸氣彈射器，因此性能與美國航艦類似，上頭搭載法國自製的飆風戰機(Rafale)與E-2空中預警機，只是船艦尺寸較小，飛機裝載量只有40架。法國航空母艦一直都使用購自美國的蒸氣彈射器，以取得較佳的作戰性能。

戴高樂號的建造過程並不順利，之前法國使用的是克里蒙梭號(Clemenceau)與福煦號(Foch)兩艘傳統動力航空母艦。因此原先戴高樂級的計畫有兩艘，原本希望在1996年服役，但是冷戰結束造成的國防經費短缺，延誤了該艦的建造進度，加上新科技並不到位，造成測試其間的種種問題，包括原先尺寸過短，無法使E-2空中預警機安全降落，必須加大航艦尺寸，結果航速僅剩27節。核反應器在測試期間發生冷卻管線故障，車葉發生裂痕等事故，因此第2艘戴高樂級的建造計畫被無限期擱置。

法國一直都希望還有一艘航空母艦，做為維修期間的輪替，稱為PA2計畫。目前認為PA2計畫的航空母艦大約性能會與戴高樂號相似，只是不再採用核子動力，改由燃氣渦輪機，以減少技術困難度與複雜性。

(中時電子報)