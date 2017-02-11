平溪天燈大批警力交管 瑞芳警設立補給站打氣
為了讓今天執行平溪國際天燈節的第一線執勤員警能在友善、有尊嚴的環境下用餐，並且有場所休息、調節體力，新北瑞芳警分局特別成立「警察行動休息補給站」提供熱薑湯、麵包熱湯等多項餐點，供執勤員警用餐、休息，以利接續執行任務。
警方表示，動員大批警力執勤務，將補給站設在十分派出所旁設置，提供這次勤務同仁餐點及維持體力補給品，讓第一線執勤員警能在友善且有尊嚴的環境下用餐，也能有場所休息調節體力，另外分局更規劃『機動式』的主動慰問方式，由分區指揮官親自將補給站的各式餐點，送至每個固定崗位的執勤員警，讓負責監守崗位的員警都能感受到分局照顧同仁的體貼。
另外因為寒流來襲，低溫上冷冽寒風呼嘯吹過，同仁往往一陣「皮皮剉」。分局也體貼準備了暖暖包讓執勤同仁禦寒，拿到的同仁表示，雖然這只是個貼心小物，卻讓他們「身體暖暖的，心也暖暖的！」
(中時)
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